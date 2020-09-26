Популярная украинская певица Наталья Могилевская продемонстрировала новый образ, который прекрасно подойдет для прохладных осенних вечеров.

Инстаграм-блог певицы Натальи Могилевской имеет миллионную аудиторию. Звезда ежедневно делится с поклонниками новыми стильными образами, которые они охотно перенимают. Артистка показала фото, где она позирует в осеннем образе.

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Наталья позировала полностью в белом наряде, сидя на фоне водоема. Белый топ с глубоким декольте удачно дополняли широкие брюки и кроссовки. Для комфортности в прохладный вечер певица накинула рубашку, которую не застегивала.

Белый total-look удачно подчеркивал и маникюр в тон. Певица решила добавить других тонов в макияже. Она накрасила веки черными тенями и подчеркнула губы нюдовой помадой. Образ завершили аксессуары с камнями.

Поклонники Натальи Могилевской положительно отреагировали на осенний аутфит певицы. "Наталья, ваш сегодняшний образ просто идеален! Выглядите невероятно!", "Похорошела, прямо девочка-девочка", "Красавица", – прокомментировали сообщение подписчики.

Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya