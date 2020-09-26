Популярна українська співачка Наталія Могилевська продемонструвала новий образ, який чудово підійде для прохолодних осінніх вечорів.

Інстаграм-блог співачки Наталії Могилевської має мільйонну аудиторію. Зірка щодня ділиться з шанувальниками новими стильними образами, котрі вони залюбки переймають. Артистка показала фото, де вона позує в осінньому образі.

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Наталія позувала повністю в білому вбранні, сидячи на тлі водойми. Білий топ з глибоким декольте вдало доповнювали широкі штани та кросівки. Для комфортності в прохолодний вечір співачка накинула сорочку, яку не застібала.

Білий total-look вдало підкреслював і манікюр в тон. Співачка вирішила додати інших тонів в макіяжі. Вона нафарбувала повіки чорними тінями та підкреслила губи нюдовою помадою. Образ завершили аксесуари з камінцями.

Шанувальники Наталії Могилевської позитивно відреагували на осінній аутфіт співачки. "Наталю, ваш сьогоднішній образ просто ідеальний! Виглядаєте неймовірно!", "Погарнішала, прямо дівчинка-дівчинка", "Красуня", – прокоментували допис підписники.



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya