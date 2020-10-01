Співачка Наталія Могилевська після зміни іміджу експериментує зі стилем. У її гардеробі з'явилось безліч яскравих речей, які зірка поєднує у зухвалі образи. У похмурий день вона прогулялась Києвом у шкіряному плащі.

Під час останніх світських заходів 45-річна Наталія Могилевська довела, що її модні вподобання змінились. Однак нові образи зірка обирає не лише для публічних появ, а й у повсякденному житті. В інстаграм-профілі вона показала приклад ефектного осіннього вбрання, яке точно не залишить вас без уваги.

До теми Наталія Могилевська вразила осіннім образом у білому вбранні: фото

Образ Наталії Могилевської

Вулицями Києва артистка гуляла в одязі бренду FUCKEL. Вона обрала широкі джинси з високою талією та чорний топ з глибоким вирізом. Наверх знаменитість накинула довгий шкіряний плащ чорного кольору з лакованими вставками на комірі. Застібати його Наталія Могилевська не стала, тому виглядала досить зухвало під час руху.

З собою знаменитість прихопила чорну сумку на широкому ремені, а образ довершила масивними срібними сережками. Співачка продефілювала набережною з укладкою та насиченим макіяжем.