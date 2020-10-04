Множество звезд украинского шоу-бизнеса не только коллеги по сцене, но и друзья в реальной жизни. Экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева еще 12 лет назад познакомилась с Натальей Могилевской и дружит с артисткой до сих пор. Однако первая встреча певиц состоялась при крайне неудобных обстоятельствах.

2 августа Наталья Могилевская отпраздновала 45-летие шумной вечеринкой в роскошном ресторане Киева на берегу Днепра, куда пригласила весь звездный бомонд. Среди гостей были и бывший подопечный экс-солист группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес с женой Надей Дорофеевой. Для программы "Светская жизнь" певица призналась, что с Могилевской дружит давно.

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Артистки познакомились еще 12 лет назад, когда Наталья Могилевская была продюсером и ведущей телепроекта "Шанс". Тогда Надя Дорофеева только начинала свою музыкальную карьеру, не была певицей группы "Время и стекло" и участвовала в талант-шоу "Шанс". Стоит отметить, что она стала финалисткой проекта.

Как выяснилось, первая встреча знаменитостей состоялась в магазине, в котором одевали всех участников "Шанса". Дорофеева зашла в женскую раздевалку, где Могилевская была голой. Однако инцидент никак не смутил звезду, и она с радостью поздоровалась с молодой исполнительницей.

Она была голая. Я сразу поняла, что она простая и классная девушка,

– подчеркнула Надя Дорофеева.

Дорофеева с Могилевской и мужем / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Напомним, что "Шанс" – не единственный телепроект, который сводил звезд на одной сцене. Вместе Надя Дорофеева и Наталья Могилевская участвовали в первом обновленном сезоне шоу "Танцы со звездами". Тогда 45-летняя артистка одержала победу, обойдя звездную коллегу, а не паркете между ними бушевала настоящая борьба.