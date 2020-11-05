Популярний комік та зірка "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло розповів про період навчання в школі. Виявилось, що він мав хист до гуманітарних наук, але часто бешкетував та мав проблеми з поведінкою.

У це складно повірити, але веселий Володимир Жогло міг би мати зовсім іншу кар’єру. Він навчався на політології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І міг би після закінчення вишу піти працювати до Верховної Ради, але доля завела його на сцену. Жогло зі школи мав хист до гуманітарних наук. Про це він розповів за лаштунками шоу "Діти проти зірок" на "Новому каналі".

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Володимир Жогло зізнався, що в школі навчався добре. Мав улюблені предмети, серед яких історія України та українська мова.

"Подобалася українська мова та література, зарубіжна література. У школі був хорошистом. Завжди любив історію України. Тому що я вихований у класичній патріотичній сім’ї. І в мене не вкладається у голові, як можна не любити землю, на якій ти живеш", – розповів Володимир.

А от дисципліна в хорошиста Жогло шкутильгала.

У мене були проблеми з поведінкою у школі. Часто я йшов з уроків, коли ставало нецікаво. Причому був дуже дивною дитиною, бо прогулював уроки в школі. Тобто я не тікав за її межі. Міг піти в їдальню, в радіорубку, бо там було цікаво, або послухати інший предмет,

– зізнався Володимир Жогло.



Володимир Жогло / Пресслужба "Нового каналу"

Попри це хлопчина виріс досить розумним. Це він довів у шоу «Діти проти зірок», де точно відповідав на запитання з історії України. А якими уміннями здивують інші зірки – дивіться щосереди о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.