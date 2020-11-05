Популярный комик и звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло рассказал о периоде обучения в школе. Оказалось, что он имел талант к гуманитарным наукам, но часто дебоширил и имел проблемы с поведением.

В это сложно поверить, но веселый Владимир Жогло мог бы иметь совсем другую карьеру. Он учился на политологии во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. И мог бы после окончания вуза пойти работать в Верховную Раду, но судьба завела его на сцену. Жогло со школы имел талант к гуманитарным наукам. Об этом он рассказал за кулисами шоу "Дети против звезд" на "Новом канале".

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Владимир Жогло признался, что в школе учился хорошо. Имел любимые предметы, среди которых история Украины и украинский язык.

"Нравился украинский язык и литература, зарубежная литература. В школе был хорошистом. Всегда любил историю Украины. Потому что я воспитан в классической патриотической семье. И у меня не укладывается в голове, как можно не любить землю, на которой ты живешь", – рассказал Владимир.

А вот дисциплина у хорошиста Жогло ковыляла.

У меня были проблемы с поведением в школе. Часто я уходил с уроков, когда становилось неинтересно. Причем был очень странным ребенком, потому что прогуливал уроки в школе. То есть я не убегал за ее пределы. Мог пойти в столовую, в радиорубку, потому что там было интересно, или послушать другой предмет,

– признался Владимир Жогло.



Владимир Жогло / Пресс-служба "Нового канала"

Несмотря на это парнишка вырос достаточно умным. Это он доказал в шоу "Дети против звезд", где точно отвечал на вопросы по истории Украины. А какими умениями удивят другие звезды – смотрите каждую среду в 19:00 в шоу "Дети против звезд" на Новом канале.