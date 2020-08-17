Сьогодні, 17 серпня, Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки, якби п'ять років тому він не загинув під час ДТП. У день народження відомого артиста президент Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння йому звання Героя України.

Відповідну заяву глава держави поширив на офіційному телеграм-каналі. Він зазначив, що загибель Андрія стала справжнім шоком для всього суспільства. Кузьма був не лише талановитим артистом, а й чудовою людиною з чіткою громадянською позицією.

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З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну,

– написав Володимир Зеленський.

Він додав, що у кожного українця є гарний спогад, що пов'язаний із піснями Андрія. У його текстах можна знайти ті важливі та вічні речі, які ніколи ніщо не зможе замітини: любов до рідної землі, мамина турбота, справжні друзі. І сьогодні мільйонам прихильників Андрія не вистачає його – українця, який дуже хотів, щоб люди жили мирно та щасливо.

Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України. Ми завжди пам'ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей,

– написав очільник держави.

Що відомо про загибель Андрія Кузьменка?

Лідер одного із найпопулярніших українських гуртів "Скрябін" загинув у дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозоватка, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Трагелія трапилася 2 лютого 2015 року близько 8:20 ранку.

Позашляховик, за кермом якого був Андрій, зіткнувся із молоковозом. У салоні автомобіля перебували ще дві жінки, які внаслідок аварії отримали поранення, проте змогли вижити. Кузьма від отриманих травм загинув на місці ДТП.