Сьогодні Андрій Кузьменко міг би святкувати день народження, але у 2015 році його життя забрала моторошна ДТП. Скрябін був кумиром мільйонів людей, а його смерть сколихнула всю Україну. 17 серпня Кузьмі могло б виповнитися 52 роки.

Усе життя Кузьми тісно пов’язане з гуртом "Скрябін". Він був незмінним лідером гурту впродовж 26 років. За час творчої діяльності гурт видав сімнадцять студійних альбомів, дев'ять макси-синглів, один концертний альбом та багато інших музичних проєктів, інформує 24 канал.

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Що відомо про Скрябіна

З такою харизмою і почуттям гумору, як в Кузьми, було важко не потрапити на телебачення. У 2003 він став ведучим програми "Шанс", "Шиканемо", "Дача". Окрім цього, Андрій Кузьменко знявся у мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", комедійному серіалу "Леся+Рома", "Дуже новорічне кіно".

Окрім музики та телебачення, Кузьма присвячував час своїй письменницькій діяльності. Він написав книгу "Я, Побєда і Берлін"(2006), яка здобула велику популярність. За мотивами цієї книжки вже почали знімати фільм. Також у бібліографію Скрябіна входять: "Місто, в якому не ходять гроші" (2006), "Я, Паштєт і Армія" (2014), "Я, Шонік і Шпіцберген" (2015), "Поезії" (2016), "К'юр, Крим і Я" (незакінчена).

Також Андрій Кузьменко допоміг стати відомими в українському шоу-бізнесі гурту "Пающіє труси", виконавцям Дзідзьо та Ivan Navi.



Андрію Кузьменку сьогодні могло б виповнитися 52 роки

Скрябін активно допомагав під час Євромайдану та війни на сході України. Він мав активну політичну позицію, яку часто висловлював в інтерв'ю. Кузьменко постійно допомагав бійцям АТО фінансово, також був відомий тим, що іноді приходив до лікарні, де лікувалися бійці.

Осінню 2015 року Кузьму посмертно нагородили орденом "За заслуги" I ступеня за значний особистий внесок у розвиток національної культури, збагачення вітчизняного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність.

Хіти талановитого українського музиканта залишаються актуальними досі, тож журналісти LifeStyle 24 зібрали добірку пісень, які ми найбільше любимо і пам’ятаємо.

Найкращі хіти гурту "Скрябін"

Скрябін – "Мовчати": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Спи собі сама": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Люди, як кораблі": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Мам": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Місця щасливих людей": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Старі фотографії": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Руїна": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Кинули": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Дельфіни": дивитися відео онлайн

Скрябін – "Кінець фільму": дивитися відео онлайн

Після смерті Андрія Кузьменка, співачка Руслана зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим написала пісню "Ти ще відкриєш очі", яка на наступний день після смерті розлетілася мережею та розчулила всю Україну.

Руслана та О. Ксенофонтов – "Ти ще відкриєш очі": дивитися відео онлайн