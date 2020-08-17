Сегодня Андрей Кузьменко мог бы праздновать день рождения, но в 2015 году его жизнь унесло жуткое ДТП. Скрябин был кумиром миллионов людей, а его смерть всколыхнула всю Украину. 17 августа Кузьме могло бы исполниться 52 года.

Вся жизнь Кузьмы тесно связана с группой "Скрябин". Он был бессменным лидером группы на протяжении 26 лет. За время творческой деятельности группа издала семнадцать студийных альбомов, девять макси-синглов, один концертный альбом и много других музыкальных проектов, информирует 24 канал.

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Что известно о Скрябине

С такой харизмой и чувством юмора, как у Кузьмы, было трудно не попасть на телевидение. В 2003 он стал ведущим программы "Шанс", "Шиканем", "Дача". Кроме этого, Андрей Кузьменко снялся в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", комедийном сериале "Леся+Рома", "очень новогоднее кино".

Кроме музыки и телевидения, Кузьма посвящал время своей писательской деятельности. Он написал книгу "Я, Победа и Берлин" (2006), которая получила большую популярность. По мотивам этой книги уже начали снимать фильм. Также в библиографию Скрябина входят: "Город, в котором не ходят деньги" (2006), "Я, паштет и армия" (2014), "Я, Шоник и Шпицберген" (2015), "Поэзии" (2016), "Кьюр, Крым и я" (Неоконченная).

Также Андрей Кузьменко помог стать известными в украинском шоу-бизнесе группы "Пающие трусы", исполнителям Дзидзьо и Ivan Navi.

Андрею Кузьменко сегодня могло бы исполниться 52 года

Скрябин активно помогал во время Евромайдана и войны на востоке Украины. У него была активная политическая позиция, которую он часто высказывал в интервью. Кузьменко постоянно помогал бойцам АТО финансово, также был известен тем, что иногда приходил в больницу, где лечились бойцы.

Осенью 2015 года Кузьму посмертно наградили орденом "За заслуги" I степени за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, обогащение отечественного музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Хиты талантливого украинского музыканта остаются актуальными до сих пор, поэтому журналисты LifeStyle 24 собрали подборку песен, которые мы больше всего любим и помним.

Лучшие хиты группы " Скрябин"

Скрябин – "Молчать": смотреть видео онлайн​

Скрябин – "Спи себе сама": смотреть видео онлайн​

Скрябин – "Люди, как корабли": смотреть видео онлайн​

Скрябин – "Мам": смотреть видео онлайн​

Скрябин – Места счастливых людей": смотреть видео онлайн​

Скрябин – "Старые фотографии": смотреть видео онлайн

Скрябин – "Руина": смотреть видео онлайн​

Скрябін – "Кинули": дивитися відео онлайн

Скрябин – "Дельфины": смотреть видео онлайн​

Скрябин – "Конец фильма": смотреть видео онлайн

После смерти Андрея Кузьменко, певица Руслана с мужем Александром Ксенофонтовым написала песню "Ты еще откроешь глаза", которая на следующий день после смерти разлетелась сетью и тронула всю Украину.

Руслана и О. Ксенофонтов – "Ты еще откроешь глаза": смотреть видео онлайн