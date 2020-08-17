Сегодня, 17 августа, Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года, если бы пять лет назад он не погиб во время ДТП. В день рождения известного артиста президент Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении ему звания Героя Украины.

Соответствующее заявление глава государства опубликовал на официальном телеграм-канале. Он отметил, что гибель Андрея стала настоящим шоком для всего общества. Кузьма был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком с четкой гражданской позицией.

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С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, цветущую и непобедимую Украину,

– написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Андрея. В его текстах можно найти те важные и вечные вещи, которые никогда ничто не сможет заметить: любовь к родной земле, мамина забота, настоящие друзья. И сегодня миллионам сторонников Андрея не хватает его-украинца, который очень хотел, чтобы люди жили мирно и счастливо.

Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей,

– написал глава государства.

Что известно о гибели Андрея Кузьменко?

Лидер одной из самых популярных украинских групп "Скрябин" погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка, что в Криворожском районе Днепропетровской области. Трагедия произошла 2 февраля 2015 года около 8:20 утра.

Внедорожник, за рулем которого был Андрей, столкнулся с молоковозом. В салоне автомобиля находились еще две женщины, которые в результате аварии получили ранения, однако смогли выжить. Кузьма от полученных травм погиб на месте ДТП.