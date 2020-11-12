Успішний телеведучий і шоумен Володимир Остапчук поділився своїми думками щодо багаторічних шлюбів. Він зазначив, що поважає міцні союзи, проте переконаний – якщо розлюбив, то не можна мовчати.

Володимир Остапчук опублікував на особистій сторінці в інстаграмі допис, у якому поділився своїми думками. Він порозмірковував на тему стосунків, зокрема, розповів, що думає про одне кохання на все життя.

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Володимир Остапчук про довгий шлюб

Телеведучий зазначив, що ще в дитинстві у казках ми чули: "Побачив принц свою принцесу, вони одружилися і жили довго та щасливо". Володимир зауважив, що йому та багатьом підписникам хотілося б сказати "люблю" раз та назавжди. Проте далеко не завжди людям вдається побудувати такі стосунки. Можливо, тому і виникло негативне ставлення до розлучення.

А я навпаки вважаю, що людям варто сміливо та чесно зізнатися – вони вже не ті і краще подякувати за стосунки, досвід і залишити цей шлюб в минулому,

– написав Володимир.

Він зауважив, що в різні періоди життя ми живемо та відчуваємо по-різному. І зовсім нормально завершити те, що важко для двох, зізнатися в цьому і жити далі.

"Погоджуюся, наші бабусі та дідусі жили разом по 50-60 років. Але це лише цифра. А як щодо справжнього щастя? Чи всі точно прожили життя так, як хотіли? Я щиро радію за великий сімейний стаж, але якщо ти більше не любиш – для чого мовчати? Заради чого і кого? Дітей і внуків? Але це самообман, кожен живе заради себе і любов до світу починає з любові до себе", – поділився Остапчук.

Шоумен додав, що поганий шлюб ще не означає, що ви погані батьки. Навпаки, щасливі мама і тато поокремо набагато краще, ніж сварки і злість під одним дахом.