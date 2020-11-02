15 жовтня шоумен і ведучий Володимир Остапчук одружився вдруге з коханою Христиною Горняк. Зірковий наречений підготував чуттєвий сюрприз для обраниці та написав пісню про їхні стосунки, яку виконав на весіллі, а тепер показав публічно.

Спробувати себе в ролі співака Володимир Остапчук вирішив лише заради того, щоб розчулити і вкотре підкорити кохану. За словами знаменитості, ця пісня мала б залишитись лише для них двох, проте користувачі соцмереж вже встигли почути фрагмент дебютного треку ведучого у весільних інстаграм-сторіс Христини Горняк. Тому прем'єра пісні та зворушливого кліпу відбулась на ютуб-каналі Остапчука.

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"Як у фільмах Тарантіно! Я написав пісню-подарунок Христині на наше весілля. І не планував її афішувати. Але Христина виставила в сторіз шматочок і її просто закидали запитаннями", – написав шоумен в дописі.

Пісня отримала назву "В фильмах Тарантино". Зі словами і з музикою Володимиру Остапчуку допоміг саунд-продюсер Михайло Гайдай. Закохані зняли на трек романтичне відео під час прогулянки вечірнім Києвом та в розкішному готельному номері. Сама Христина Горняк зізналась, що досі не отямилась від такого сюрпризу: "Вона на повторі в моєму серці і в голові! Дякую за такий подарунок".

"Дуже красива пісня, кращий подарунок для коханої людини", "Дуже гарний голос і пісня! Вам потрібно на сцену! Вас так надихає кохана, що вам все під силу", "Супер. Дякую, що поділились", "Ніжно і красиво", – пишуть прихильники в коментарях.

Володимир Остапчук присвятив пісню Христині Горняк: дивіться відео онлайн