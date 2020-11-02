15 октября шоумен и ведущий Владимир Остапчук женился во второй раз с любимой Кристиной Горняк. Звездный жених подготовил чувственный сюрприз для избранницы и написал песню об их отношениях, которую исполнил на свадьбе, а теперь показал публично.

Попробовать себя в роли певца Владимир Остапчук решил лишь ради того, чтобы растрогать и в который раз покорить любимую. По словам знаменитости, эта песня должна была бы остаться только для них двоих, однако пользователи соцсетей уже успели услышать фрагмент дебютного трека ведущего в свадебных инстаграм-сторис Кристины Горняк. Поэтому премьера песни и трогательного клипа состоялась на ютуб-канале Остапчука.

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"Как в фильмах Тарантино! Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу. И не планировал ее афишировать. Но Кристина выставила в сториз кусочек и ее просто забросали вопросами", – написал шоумен в заметке.

Песня получила название "В фильмах Тарантино". Со словами и с музыкой Владимиру Остапчуку помог саунд-продюсер Михаил Гайдай. Влюбленные сняли на трек романтическое видео во время прогулки по вечернему Киеву и в роскошном гостиничном номере. Сама Кристина Горняк призналась, что до сих пор не пришла в себя от такого сюрприза: "Она на повторе в моем сердце и в голове! Спасибо за такой подарок".

"Очень красивая песня, лучший подарок для любимого человека", "Очень красивый голос и песня! Вам нужно на сцену! Вас так вдохновляет любимая, что вам все по силам", "Супер. Спасибо, что поделились", "Нежно и красиво", – пишут поклонники в комментариях.

Владимир Остапчук посвятил песню Кристине Горняк: смотрите видео онлайн