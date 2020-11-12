Успешный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился своими мыслями относительно многолетних браков. Он отметил, что уважает крепкие союзы, однако убежден – если разлюбил, то нельзя молчать.

Владимир Остапчук опубликовал на личной странице в инстаграме сообщение, в котором поделился своими мыслями. Он поразмышлял на тему отношений, в частности, рассказал, что думает об одной любви на всю жизнь.

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Владимир Остапчук о долгом браке

Телеведущий отметил, что еще в детстве в сказках мы слышали: "Увидел принц свою принцессу, они поженились и жили долго и счастливо". Владимир отметил, что ему и многим подписчикам хотелось бы сказать "люблю" раз и навсегда. Однако далеко не всегда людям удается построить такие отношения. Возможно, поэтому и возникло негативное отношение к разводу.

А я наоборот считаю, что людям стоит смело и честно признаться – они уже не те и лучше поблагодарить за отношения, опыт и оставить этот брак в прошлом,

– написал Владимир.

Он отметил, что в разные периоды жизни мы живем и чувствуем по-разному. И совсем нормально завершить то, что трудно для двоих, признаться в этом и жить дальше.

"Согласен, наши бабушки и дедушки жили вместе по 50-60 лет. Но это только цифра. А как насчет настоящего счастья? Все ли точно прожили жизнь так, как хотели? Я искренне радуюсь за большой семейный стаж, но если ты больше не любишь – для чего молчать? Ради чего и кого? Детей и внуков? Но это самообман, каждый живет ради себя и любовь к миру начинается с любви к себе", – поделился Остапчук.

Шоумен добавил, что плохой брак еще не означает, что вы плохие родители. Наоборот, счастливые мама и папа по отдельности гораздо лучше, чем ссоры и злость под одной крышей.