Володимир Остапчук показав, як провів першу парубочу вечірку: фото
Український шоумен Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк продуктивно готуються до весілля. Нещодавно свій дівич-вечір відгуляла Христина, тепер це зробив і її наречений.
Шоумен Володомир Остапчук після нареченої Христини Горняк показав світлини з яскравого парубоцього вечора на своїй сторінці в інстаграмі. Також розповів, як він відбувався, адже такий досвід Володимир пережив вперше.
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Володимир прощався зі своїм холостяцьким життям у колі близьких друзів. Вони підготували для шоумена дуже насичену програму. Спочатку чоловіки влаштували подорож квадроцилклами, а після цього був пейнтбол.
Володимир Остапчук на парубоцькому вечорі / Instagram / @vova_ostapchuk
Як зазначив Остапчук, все було надзвичайно зручно, адже реквізити привозили відразу на локацію вчасно. Також він запросив на вечір фотографа, який деколи відволікався від роботи та грав разом з шоуменом. Для вечірки хлопці обрали і тематичні футболки з кумедними написами "Був хлопець – не стало хлопця".
Володимир Остапчук на парубоцькому вечорі / Instagram / @vova_ostapchuk