Український шоумен Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк продуктивно готуються до весілля. Нещодавно свій дівич-вечір відгуляла Христина, тепер це зробив і її наречений.

Шоумен Володомир Остапчук після нареченої Христини Горняк показав світлини з яскравого парубоцього вечора на своїй сторінці в інстаграмі. Також розповів, як він відбувався, адже такий досвід Володимир пережив вперше.

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Володимир прощався зі своїм холостяцьким життям у колі близьких друзів. Вони підготували для шоумена дуже насичену програму. Спочатку чоловіки влаштували подорож квадроцилклами, а після цього був пейнтбол.



Володимир Остапчук на парубоцькому вечорі / Instagram / @vova_ostapchuk

Як зазначив Остапчук, все було надзвичайно зручно, адже реквізити привозили відразу на локацію вчасно. Також він запросив на вечір фотографа, який деколи відволікався від роботи та грав разом з шоуменом. Для вечірки хлопці обрали і тематичні футболки з кумедними написами "Був хлопець – не стало хлопця".



Володимир Остапчук на парубоцькому вечорі / Instagram / @vova_ostapchuk

Навечір друзі підготували "дорослу програму", яка залишилась поза камерами. Довгі та веселі холостяцькі гуляння завершилися о 5 ранку. Остапчук додав, що декому довелося навіть скасувати зйомки чи інші плани, щоб провести парубоцький вечір разом з другом.