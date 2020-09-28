Украинский шоумен Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк продуктивно готовятся к свадьбе. Недавно свой девичник отгуляла Кристина, теперь это сделал и ее жених.

Шоумен Владимир Остапчук после невесты Кристины Горняк показал фотографии с яркого мальчишника на своей странице в инстаграме. Также рассказал, как он происходил, ведь такой опыт Владимир пережил впервые.

К теме Невеста Владимира Остапчука Кристина Горняк устроила девичник: фото

Владимир прощался со своей холостяцкой жизнью в кругу близких друзей. Они подготовили для шоумена очень насыщенную программу. Сначала мужчины устроили путешествие на квадроциклах, а затем был пейнтбол.



Владимир Остапчук на мальчишнике / Instagram / @vova_ostapchuk

Как отметил Остапчук, все было очень удобно, ведь реквизиты привозили сразу на локацию вовремя. Также он пригласил на вечер фотографа, который иногда отвлекался от работы и играл вместе с шоуменом. Для вечеринки ребята выбрали и тематические футболки с забавными надписями "Был пацан – нет пацана".



Владимир Остапчук на мальчишнике / Instagram / @vova_ostapchuk

На вечер друзья подготовили "взрослую программу", которая осталась вне камер. Длинные и веселые холостяцкие гуляния завершились в 5 утра. Остапчук добавил, что некоторым пришлось даже отменить съемки или другие планы, чтобы провести мальчишник вместе с другом.