19 серпня закохана пара святкувала річницю стосунків. Христина Горняк зробила коханому подарунок, тож вони відправилися на відпочинок до Туреччини, а вже ввечері найголовніший подарунок коханій підготував Остапчук. Телеведучий зробив своїй дівчині пропозицію руки та серця.

35-річний телеведучий Володимир Остапчук опублікував у своєму інстаграмі відеопідтвердження щасливої події. Освідчився шоумен своїй дівчині під час відпочинку на яхті у Стамбулі.

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Шоумен опуcтився перед коханою на одне коліно і запропонував їй вийти за нього, тримаючи у руці коробочку з обручкою від Tiffany&Co. На пропозицію Христина відповіла згодою.

Христина – ідеальна жінка, вона робить мене кращим, надихає на творчість, вчинки, ідеї, приносить в наше життя позитивні емоції і романтику. Я хотів зробити їй пропозицію красиво і по-особливому – вона заслуговує саме цього. І тому вирішив зробити це рівно о 19:00 (час, коли 19.08.2019 року ми познайомилися) на яхті посеред затоки, в світлі західного сонця,

– розповів Володимир Остапчук для Viva.

Дівчина плакала від щастя, адже це один із найромантичніших моментів у стосунках з Володимиром. Тепер та закоханих чекають приємні клопоти та підготовка до весілля.

Для знакової події Володимир Остапчук одягнувся у світлорожевий костюм, який складається з шортів та сорочки на довгий рукав. Христина для романтичної вечері з коханим обрала блискучий костюм. Образ вона доповнила легкими локонами.

В мережі вже з’явилися неймовірні кадри закоханих Володимира та Христини.



Володимир Остапчук освідчився Христині Горняк / Фото: Viva



Христина Горняк відповіла згодом на пропозицію руки та серця / Фото: Viva



Остапчук та Горняк святкують щасливу подію / Фото: Viva



19 серпня щаслива пара відсвяткувала річницю стосунків / Фото: Viva