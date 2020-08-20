19 августа влюбленная пара праздновала годовщину отношений. Кристина Горняк сделала любимому подарок, поэтому они отправились на отдых в Турцию, а уже вечером самый главный подарок любимой подготовил Остапчук. Телеведущий сделал своей девушке предложение руки и сердца.

35-летний телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в своем инстаграме видеоподтверждение счастливого события. Признался шоумен своей девушке во время отдыха на яхте в Стамбуле.

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Шоумен опустился перед возлюбленной на одно колено и предложил ей выйти за него, держа в руке коробочку с обручальным кольцом от Tiffany&Co. На предложение Кристина ответила согласием.

Кристина – идеальная женщина, она делает меня лучше, вдохновляет на творчество, поступки, идеи, приносит в нашу жизнь положительные эмоции и романтику. Я хотел сделать ей предложение красиво и по-особенному – она заслуживает именно этого. И поэтому решил сделать это ровно в 19:00 (время, когда 19.08.2019 года мы познакомились) на яхте посреди залива, в свете закатного солнца,

– рассказал Владимир Остапчук для Viva.

Девушка плакала от счастья, ведь это один из самых романтических моментов в отношениях с Владимиром. Теперь влюбленных ждут приятные хлопоты и подготовка к свадьбе.

Для знакового события Владимир Остапчук оделся в светло-розовый костюм, который состоял из шорт и рубашки с длинным рукавом. Кристина для романтического ужина с любимым выбрала блестящий костюм. Образ она дополнила легкими локонами.

В Сети уже появились невероятные кадры влюбленных Владимира и Кристины.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк / Фото: Viva

Кристина Горняк ответила впоследствии на предложение руки и сердца / Фото: Viva

Остапчук и Горняк празднуют счастливое событие / Фото: Viva

19 августа счастливая пара отпраздновала годовщину отношений / Фото: Viva