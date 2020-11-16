Український співак Володимир Дантес шокував зізнанням про те, що одного разу пішов на побачення через страх до дівчини. Також він поділився досвідом про його перший інтим.

Чоловік Наді Дорофеєвої та український артист Володимир Дантес розсекретив інтимні деталі свого життя. Він відвідав ютуб-канал блогера Руслана Кузнєцова, де й відповів на цікаві питання стосовно свого особистих проблем.

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Зокрема, Володимир Дантес розповів про його "найстрашніше побачення". За його словами, дівчина, якій сподобався хлопець, була набагато сильніша за нього. Тому Володимир не зміг їй відмовити і пішов на побачення через страх. Дівчина була воротарем хокейної команди.

Побачення пройшло в страху. Я був дуже чемний і ввічливий. Там були такі натяки, що я сказав: "Не хочеш кудись сходити?". Ми довго гуляли, але не цілувалися, я обіймав її, вона була ще і вище. Я втік з поля битви і більше не з'являвся,

– зізнався Володимир Дантес.

Окрім того, співак розповів і про перший секс. Володимир зізнається, що зараз цей час в нього асоціюється тільки з позитивними спогадами. Тоді хлопцю було 20 років, а його кохану звали Каміла.

"Я був активним хлопцем в плані розмов, я знав, як залицятися. Але у мене була травма, коли мені відмовила дівчинка в грубій формі, вона сказала, що мене не любила. Я знав, що відбудеться днями довгоочікуваний секс. Я дуже нервував. Була романтика, пелюстки, і все сталося. Це було по любові, якось так круто", – розповів Володимир Дантес.