Украинский певец Владимир Дантес шокировал признанием о том, что однажды пошел на свидание из-за страха к девушке. Также он поделился опытом о его первом интиме.

Муж Нади Дорофеевой и украинский артист Владимир Дантес рассекретил интимные детали своей жизни. Он посетил ютуб-канал блогера Руслана Кузнецова, где и ответил на интересующие вопросы относительно своих личных проблем.

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В частности, Владимир Дантес рассказал о его "самом страшном свидании". По его словам, девушка, которой понравился парень, была намного сильнее его. Поэтому Владимир не смог ей отказать и пошел на свидание из-за страха. Девушка была вратарем хоккейной команды.

Свидание прошло в страхе. Я был очень вежлив и обходителен. Там были такие намеки, что я сказал: "Не хочешь куда-то сходить?". Мы долго гуляли, но не целовались, я обнимал ее, она была еще и выше. Я бежал с поля битвы и больше не появлялся,

– признался Владимир Дантес.

Кроме того, певец рассказал и о первом сексе. Владимир признается, что сейчас это время у него ассоциируется только с положительными воспоминаниями. Тогда парню было 20 лет, а его возлюбленную звали Камила.

"Я был активным парнем в плане разговоров, я знал, как ухаживать. Но у меня была травма, когда мне отказала девочка в грубой форме, она сказала, что меня не любила. Я знал, что произойдет на днях долгожданный секс. Я очень нервничал. Была романтика, лепестки, и все произошло. Это было по любви, как-то так круто", – рассказал Владимир Дантес.