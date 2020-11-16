Канадский актер Райан Рейндольдс в недавнем интервью рассказал о том, как он переживает отцовство. Райан и его жена Блейк Лайвли являются родителями трех дочерей.

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс на днях принял участие в программе Access Hollywood, где дал небольшое интервью. В нем он рассказал об опыте отцовства, ведь Райан – отец трех дочерей. Стоит отметить, что актер нечасто делится деталями личной жизни с женой Блейк Лайвли.

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Райан Рейнольдс признался, что никогда не представлял, что может стать отцом трех детей, в частности дочерей. Впрочем, такой опыт ему невероятно нравится. Актер рассказал, что его дети чрезвычайно смелые.

Кроме шуток, они самые одаренные люди, которых я знаю. Если что-то в моей жизни бывало безумным или страшным, первыми, на кого я опирался, были они, ибо девушки обладают мудростью, силой и спокойствием,

- рассказал Райан Рейнольдс.

Актер отметил, что вырос в семье, где были только мальчики. Да, у Райана есть три старших брата, поэтому воспитывать трех дочерей было для него неожиданным. Но актер признается, что ему нравится каждая секунда этого приключения. Также он рассказал о том, как они с Блейк совмещают работу и карьеру.

Мы стараемся не расставаться: я снимаюсь в фильмах, жена тоже. Мы путешествуем повсюду, мы всегда вместе. Я думаю, что самое лучшее в этом то, что мы не проводим время отдельно. Я много внимания уделяю своим девочкам,

- признался Райан Рейнольдс.

Напомним, что 44-летний Райан Рейнольдс и его 33-летняя возлюбленная Блейк Лайвли женаты уже восемь лет. Старшая дочь Джеймс родилась через два года после свадьбы. Еще через два года у пары родилась Инес. А год назад, несмотря на то, что актеры пытались скрыть новость о рождении третьего ребенка, стало известно, что на свет появилась Бетти.

Смотрите видео Райан Рейнольдс рассказывает об отцовстве онлайн: