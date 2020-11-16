Стримингова компания Netflix снимает новый комедийный боевик Red Notice ("Красное уведомление"). Специально для съемок авторы проекта заказали новый спорткар, который эффектно смотрелся в кадре. Однако не обошлось без курьеза: актер Дуэйн Джонсон не поместился в машину.

Red Notice: курьез на съемках фильма

Эпической фотографией поделился сам виновник курьеза. В инстаграме Дуэйн Джонсон показал, как пытался сесть в белый спорткар Porsche.

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Угадайте, кто слишком большой, чтобы поместиться в еще одну спортивную машину, и теперь нам нужно изменить всю последовательность съемки сцены погони с перестрелкой,

– написал Дуэйн Джонсон.

Актер признался, что автомобиль изготовили на заказ, чтобы показать эксклюзивный спорткар в стиле шпионского экшна. Несколько месяцев авторы Red Notice готовились к съемке именно этого эпизода, поэтому появление на съемочной площадке авто вызвало ажиотаж у съемочной группы. И на первой же репетиции съемок погони стало понятно, что авторы ленты учли не все, ведь Дуэйн Джонсон, как бы ни старался, не мог залезть в спорткар из-за своих габаритов. После безумного хохота режиссер Роусон Тербер совместно с актером нашли выход из ситуации.

"Добро пожаловать 2020 год. В конце концов, мы проявили ловкость и нашли оригинальный способ, чтобы снять сцену", – с юмором написал Дуэйн Джонсон.

Что известно о боевике Red Notice

Съемки боевика Red Notice начались в январе 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса процесс создания фильма остановили и возобновили в сентябре. Перед началом съемочного процесса вся голливудская команда сдала тесты на COVID-19 и только после этого приступила к работе.

В центре сюжета – работа Интерпола и методы работы ведомства в мире международной преступности. В один день появляется след одного из самых известных преступников в сфере искусства. Чтобы не потерять момента, Интерпол дает "красное уведомление", которое объединяет всех спецагентов ведомства в поиске злоумышленника.

Главные роли в боевике получили: