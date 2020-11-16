Стрімінгова компанія Netflix знімає новий комедійний бойовик Red Notice ("Червоне повідомлення"). Спеціально для зйомок автори проєкту замовили новий спорткар, який ефектно дивився в кадрі. Однак не обійшлось без курйозу: актор Двейн Джонсон не помістився у машину.

Red Notice: курйоз на зйомках фільму

Епічною світлиною поділився сам винуватець курйозу. В інстаграмі Двейн Джонсон показав, як намагався сісти у білий спорткар Porsche.

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Вгадайте, хто занадто великий, щоб поміститися в ще одну спортивну машину, і тепер нам потрібно змінити всю послідовність зйомки сцени погоні з перестрілкою, – написав Двейн Джонсон.

Актор зізнався, що автомобіль виготовили на замовлення, щоб показати ексклюзивний спорткар у стилі шпигунського екшну. Кілька місяців автори Red Notice готувались до зйомки саме цього епізоду, тому поява на знімальному майданчику авто викликала ажіотаж у знімальної групи. Та на першій же репетиції зйомок погоні стало зрозуміло, що автори стрічки врахували не все, адже Двейн Джонсон, як би не старався, не міг залізти в спорткар через свої габарити. Після шаленого реготу режисер Роусон Тербер спільно з актором знайшли вихід із ситуації.

"Ласкаво просимо у 2020 рік. Зрештою, ми проявили спритність і знайшли оригінальний спосіб, щоб відзняти сцену", – з гумором написав Двейн Джонсон.

Що відомо про бойовик Red Notice

Зйомки бойовика Red Notice розпочались у січні 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу процес створення фільму зупинили та відновили у вересні. Перед початком знімального процесу вся голлівудська команда здала тести на COVID-19 і тільки після цього приступила до роботи.

У центрі сюжету – робота Інтерполу та методи роботи відомства у світі міжнародної злочинності. В один день з'являється слід одного з найвідоміших злочинців у сфері мистецтва. Щоб не втратити моменту, Інтерпол дає "червоне повідомлення", яке об'єднує всіх спецагентів відомства у пошуку зловмисника.

Головні ролі у бойовику отримали: