Кремезний актор Двейн Джонсон не раз доводив, що багато на що здатний задля своєї ролі. Однак днями він перевершив всі можливі очікування прихильників: чоловік зніс свої залізні ворота, поспішаючи на зйомки.

Неймовірне фото після інциденту Двейн Джонсон показав в інстаграмі. На кадрах видно, як залізні ворота просто лежать на землі біля в'їзду на територію маєтку. У мережі знаменитий американець вирішив не приховувати деталей інциденту.

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За словами актора, у Лос-Анджелесі були неполадки з електропостачанням. Саме тому автоматичні ворота Двейна Джонсона не спрацювали, а він опинився заблокованим у власному домі. Чоловік вирішив вручну відключити гідравлічну систему, однак цього йому не вдалось зробити. Спеціалісти також не змогли врятувати актора від запізнення на знімальний майданчик, тому він просто застосував свою силу і вирвав залізні ворота.

"Я знав, що до цього моменту сотні членів знімальної групи будуть чекати, коли я прийду на роботу, щоб ми могли почати день. Отже, я зробив те, що повинен був зробити. Я штовхнув ворота, потягнув і зірвав їх. Вирвав усе з цегляної стіни, зніс сталеву гідравліку і кинув на траву", – розповів Двейн Джонсон.

Окрім цього, актор зізнався, що команда спеціалістів, яку він викликав, прибула за годину до його будинку. Люди були шоковані та налякані від побаченого.

Де знімається Двейн Джонсон

Наразі знаменитий американський актор підписав черговий контракт у Голлівуді. Двейн Джонсон знімається у бойовику Red Notice ("Червоне попередження"). За сюжетом, команда спецагентів Інтерполу отримує доручення спіймати найвідомішого у світі злочинця. До спецоперації залучать найкращих бійців.

Колегами Двейна Джонсона по знімальному майданчику стали Галь Гадот і Раян Рейнольдс. Деталей фільму поки не розсекречують, однак у мережі з'явилось одне з небагатьох фото, на якому видно знімальну групу. Всі одягнені у захисні маски та щитки, щоб уникнути інфікування коронавірусом.

Зйомки відновились після того, як всі члени знімальної групи здали тести на COVID-19. Не оминули цього і головні зірки фільму Red Notice: Раян Рейнольдс і Галь Гадот опублікували фото неприємної процедури та оголосили, що здорові.