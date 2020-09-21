Коренастый актер Дуэйн Джонсон не раз доказывал, что на многое способен ради своей роли. Однако на днях он превзошел все возможные ожидания поклонников: мужчина снес свои железные ворота, торопясь на съемки.

Невероятное фото после инцидента Дуэйн Джонсон показал в инстаграме. На кадрах видно, как железные ворота просто лежат на земле у въезда на территорию поместья. В сети знаменитый американец решил не скрывать деталей инцидента.

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По словам актера, в Лос-Анджелесе были неполадки с электроснабжением. Именно поэтому автоматические ворота Дуэйна Джонсона не сработали, а он оказался заблокированным в собственном доме. Мужчина решил вручную отключить гидравлическую систему, однако этого ему не удалось сделать. Специалисты также не смогли спасти актера от опоздания на съемочную площадку, поэтому он просто применил свою силу и вырвал железные ворота.

"Я знал, что к этому моменту сотни членов съемочной группы будут ждать, когда я приду на работу, чтобы мы могли начать день. Итак, я сделал то, что должен был сделать. Я толкнул ворота, потянул и сорвал их. Вырвал все из кирпичной стены, снес стальную гидравлику и бросил на траву", – рассказал Дуэйн Джонсон.

Кроме этого, актер признался, что команда специалистов, которую он вызвал, прибыла на час раньше к его дому. Люди были шокированы и напуганы увиденным.

Где снимается Дуэйн Джонсон

Сейчас знаменитый американский актер подписал очередной контракт в Голливуде. Дуэйн Джонсон снимается в боевике Red Notice ("Красное предупреждение"). По сюжету, команда спецагентов Интерпола получает поручение поймать самого известного в мире преступника. К спецоперации привлекут лучших бойцов.

Коллегами Дуэйна Джонсона по съемочной площадке стали Галь Гадот и Райан Рейнольдс. Деталей фильма пока не рассекречивают, однако в сети появилось одно из немногих фото, на котором видна съемочная группа. Все одеты в защитные маски и щитки, чтобы избежать инфицирования коронавирусом.

Съемки возобновились после того, как все члены съемочной группы сдали тесты на COVID-19. Не обошли этого и главные звезды фильма Red Notice: Райан Рейнольдс и Галь Гадот опубликовали фото неприятной процедуры и объявили, что здоровы.