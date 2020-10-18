Український співак Володимир Дантес рідко ділиться спогадами з особистого життя. Втім, цього разу він розповів про свого покійного батька та показав його архівну світлину. Історія Ігоря Гудкова розчулила мережу.

10 років тому помер батько українського співака Володимира Дантеса Ігор Гудков. Його історію артист розповів у своєму профілі в інстаграмі, де також опублікував архівну світлину батька.

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Володимир зізнався, що про стосунки з батьком він частіше жартував, бо так простіше і легше. Його було мало в житті співака, а тому він часто намагався привернути увагу тата різними способами.

Він працював, як віл. Я прокидався, він йшов на роботу, засинаючи, він тільки повертався з неї,

– розповів Дантес.

Чоловік зазначає, що зв'язок між ним і батьком з'явилась у 16 років. Тоді він подарував синові годинник. Але, ймовірно, через тяжку роботу, Ігор був доволі закритою людиною. Тим не менше, в молодому віці, як пише Володимир, батько був бунтарем.

"Але в моменти розкутості – це був найвеселіший у світі батько. Я знав, що в юності він був бунтарем, обожнював рок-н-рол і ходив в кльошах. Тому в найближчих компаніях всі животи надривали від його жартів, він танцював і не соромився нікого, грав у футбол проти корови (це реальна історія) і програвав", – розповів співак.

Дантес зізнався, що батько помер, коли йому було 22 роки, швидко і безболісно. А йому досі не вистачає спілкування з ним. Тож Володимир підсумував, що хотів сподіватися, що його батько прочитає цей текст.