Украинский певец Владимир Дантес редко делится воспоминаниями из личной жизни. Впрочем, на этот раз он рассказал о своем покойном отце и показал его архивную фотографию. История Игоря Гудкова растрогала сеть.

10 лет назад умер отец украинского певца Владимира Дантеса Игорь Гудков. Его историю артист рассказал в своем профиле в инстаграме, где также опубликовал архивную фотографию отца.

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Владимир признался, что об отношениях с отцом он чаще шутил, потому что так проще и легче. Его было мало в жизни певца, а потому он часто пытался привлечь внимание папы разными способами.

Он работал, как вол. Я просыпался, он уходил на работу, засыпая, он только возвращался с нее,

– рассказал Дантес.

Мужчина отмечает, что связь между ним и отцом появилась в 16 лет. Тогда он подарил сыну часы. Но, вероятно, из-за тяжелой работы, Игорь был довольно закрытым человеком. Тем не менее, в молодом возрасте, как пишет Владимир, отец был бунтарем.

"Но в моменты раскрепощенности – это был самый веселый в мире отец. Я знал, что в юности он был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в ближайших компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого, играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал", – рассказал певец.

Дантес признался, что отец умер, когда ему было 22 года, быстро и безболезненно. А ему до сих пор не хватает общения с ним. Поэтому Владимир подытожил, что хотел надеяться, что его отец прочитает этот текст.