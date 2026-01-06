Згідно з церковними переказами, саме в цей момент світові вперше відкрилася Свята Трійця, тому свято також називають Богоявленням. Цей день символізує духовне очищення та початок нового етапу в житті вірянина, нагадуючи про можливість внутрішнього оновлення.

Святкування Водохреща традиційно розпочинається напередодні, у вечір Другого Святвечора, який у народі називають "Голодною кутею". Цього дня заведено дотримуватися суворого посту до появи першої зірки, після чого родина збирається за столом з пісними стравами. Головним обрядом вечора є куштування куті та молитва у сімейному колі.

Водночас особливістю Водохреща є освячення води, яке відбувається як у храмах, так і на відкритих водоймах. Віряни вірять, що вона в цей день набуває особливих цілющих властивостей, здатних виліковувати хвороби та оберігати протягом року. Освяченою водою обов'язково окроплюють будинки, домашніх тварин та господарські будівлі, закликаючи добробут і Боже благословення.

З нагоди свята 24 Канал підготував гарні картинки-привітання з Водохрещем для ваших рідних і близьких.

Водохреще 2026: картинки-привітання

Привітання з Водохрещем 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2026 / Колаж LifeStyle24

