У цей день наші предки ходили до церкви та освячували воду. Про заборони та інші свята 6 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Водохреще 2026

Досягнувши 30-річчя, Ісус Христос прийняв хрещення у водах Йордану від Івана Предтечі. Згідно з біблійними переказами, під час обряду на землю у вигляді голуба спустився Святий Дух, а голос з небес проголосив Спасителя Сином Божим. Через це диво свято отримало назву Богоявлення.

Традиційно 6 січня на Водохреще віряни відвідують святкові літургії та освячують воду. В Україні також поширений звичай вирубувати на водоймах ополонки у формі хреста. Після освячення крижаної води люди занурюються туди та хрестяться.

Що не можна робити у Водохреще?

Не можна займатися хатніми справами, зокрема прибирати та прати.

Не варто стригти нігті та волосся.

Не рекомендується ворожити на своє майбутнє.

Не слід брати та позичати будь-які речі в борг.

Що ще відзначають 6 січня?