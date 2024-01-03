Коли в Україні святкуватимуть Водохреще 2024: що заборонено робити у цей день

Свято Водохреща має ще й інші назви: Йордан або Хрещення Господнє. В цей день люди згадують, як Ісуса Христа в 30-річному віці похрестив Іван Хреститель в річці Йордан.

Раніше Водохреще святкували 19 січня. Однак 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому дата змінилася. Коли тепер відзначатимуть Хрещення Господнє, знає 24 Канал.

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Коли Водохреще 2024

Згідно з новим церковним календарем, українці у 2024 році відзначатимуть Водохреще 6 січня. Традиційно напередодні, 5 січня, люди зберуться за святковим столом на другий Святвечір. У цей день заведено дотримуватися посту, тому свято ще називають Голодною кутею. Люди сідають вечеряти, коли на небі з'являється перша зоря. Готують лише пісні страви: рибу, кутю, узвар, вареники.

5 січня у церкві святять воду, а ввечері люди, за традицією, виносять з хати Дідуха, якого ставили 24 грудня, на Святвечір напередодні Різдва. У цей день його потрібно спалити.

В Україні на Водохреще у водоймах роблять ополонку у формі хреста. Священники обов'язково освячують воду, а люди занурюються туди декілька разів, однак, роблять це швидко. Також вони набирають освячену воду собі додому, бо вважається, що вона має цілющі властивості.

Що не можна робити на Водохреще