Раніше Водохреще святкували 19 січня. Однак 1 вересня 2023 року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому дата змінилася. Коли тепер відзначатимуть Хрещення Господнє, знає 24 Канал.
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Коли Водохреще 2024
Згідно з новим церковним календарем, українці у 2024 році відзначатимуть Водохреще 6 січня. Традиційно напередодні, 5 січня, люди зберуться за святковим столом на другий Святвечір. У цей день заведено дотримуватися посту, тому свято ще називають Голодною кутею. Люди сідають вечеряти, коли на небі з'являється перша зоря. Готують лише пісні страви: рибу, кутю, узвар, вареники.
5 січня у церкві святять воду, а ввечері люди, за традицією, виносять з хати Дідуха, якого ставили 24 грудня, на Святвечір напередодні Різдва. У цей день його потрібно спалити.
В Україні на Водохреще у водоймах роблять ополонку у формі хреста. Священники обов'язково освячують воду, а люди занурюються туди декілька разів, однак, роблять це швидко. Також вони набирають освячену воду собі додому, бо вважається, що вона має цілющі властивості.
Що не можна робити на Водохреще
- Заборонено сваритися, лихословити, заздрити та злитися.
- Церква не дозволяє ворожити.
- Не варто занурюватися в ополонки, які є небезпечними. Для цієї традиції відводять спеціальні місця.
- Також не можна занурюватися у воду в стані алкогольного сп'яніння.
- Заборонено занурюватися в ополонку, якщо маєте проблеми зі здоров'ям.
- В освячену воду не можна викидати сміття та плювати. Крім того, біля неї заборонено лихословити.
- Не варто виконувати домашню роботу: шити, прати, прибирати.
- Не можна плакати, бо будете лити сльози до наступного свята.
- Не варто брати та давати гроші у борг, якщо не хочете прикликати у дім бідність.
- Заборонено дарувати та приймати дорогі подарунки.
- Не можна занурюватися у воду, якщо перед тим не посповідалися.