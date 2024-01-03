Ранее Крещение праздновали 19 января. Однако 1 сентября 2023 года Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому дата изменилась. Когда теперь будут отмечать Крещение Господне, знает 24 Канал.

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Когда Крещение 2024

Согласно новому церковному календарю, украинцы в 2024 году будут отмечать Крещение 6 января. Традиционно накануне, 5 января, люди соберутся за праздничным столом на второй Сочельник. В этот день принято соблюдать пост, поэтому праздник еще называют Голодной кутьей. Люди садятся ужинать, когда на небе появляется первая звезда. Готовят только постные блюда: рыбу, кутью, узвар, вареники.

5 января в церкви святят воду, а вечером люди, по традиции, выносят из дома Дидуха, которого ставили 24 декабря, на Сочельник в канун Рождества. В этот день его следует сжечь.

В Украине на Крещение в водоемах делают прорубь в форме креста. Священники обязательно освящают воду, а люди погружаются туда несколько раз, однако делают это быстро. Также они набирают освященную воду себе домой, потому что считается, что она обладает целебными свойствами.

Что нельзя делать на Крещение