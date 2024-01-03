Ранее Крещение праздновали 19 января. Однако 1 сентября 2023 года Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому дата изменилась. Когда теперь будут отмечать Крещение Господне, знает 24 Канал.
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Когда Крещение 2024
Согласно новому церковному календарю, украинцы в 2024 году будут отмечать Крещение 6 января. Традиционно накануне, 5 января, люди соберутся за праздничным столом на второй Сочельник. В этот день принято соблюдать пост, поэтому праздник еще называют Голодной кутьей. Люди садятся ужинать, когда на небе появляется первая звезда. Готовят только постные блюда: рыбу, кутью, узвар, вареники.
5 января в церкви святят воду, а вечером люди, по традиции, выносят из дома Дидуха, которого ставили 24 декабря, на Сочельник в канун Рождества. В этот день его следует сжечь.
В Украине на Крещение в водоемах делают прорубь в форме креста. Священники обязательно освящают воду, а люди погружаются туда несколько раз, однако делают это быстро. Также они набирают освященную воду себе домой, потому что считается, что она обладает целебными свойствами.
Что нельзя делать на Крещение
- Запрещено ссориться, злословить, завидовать и злиться.
- Церковь не позволяет гадать.
- Не стоит погружаться в проруби, которые опасны. Для этой традиции отводятся специальные места.
- Также нельзя погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Запрещено погружаться в прорубь, если у вас проблемы со здоровьем.
- В освященную воду нельзя выбрасывать мусор и плевать. Кроме того, возле нее запрещено злословить.
- Не стоит выполнять домашнюю работу: шить, стирать, убирать.
- Нельзя плакать, потому что будете лить слезы до следующего праздника.
- Не стоит брать и давать деньги взаймы, если не хотите призвать в дом бедность.
- Запрещено дарить и принимать дорогие подарки.
- Нельзя погружаться в воду, если прежде не исповедовались.