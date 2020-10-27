Український хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма полюбляє ділитися з шанувальниками світлинами, де позує поруч з коханою Лілією. Кохана танцівника також оприлюднює спільні фото. У мережі з'явився новий кадр з романтичної фотосесії зіркового подружжя.

Влад Яма має насичений робочий графік, проте він завжди знаходить час для дружини та сина. Танцівник з задоволенням влаштовує сімейні вікенди та романтичні прогулянки. А знімками зі спільних фотосесій закохані діляться у соціальних мережах. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Лілія поширила нове фото.

Читайте також Влад Яма вперше показав обличчя сина на світлині: неймовірне фото

Влад, без сумнівів, є одним із найпопулярніших чоловіків в українському шоу-бізнесі. Проте його серце вже давно полонила чарівна Лілія і подружжя виховує спільного сина. Пара тривалий час приховувала свої стосунки, а тепер з радістю ділиться приємними моментами з підписниками.

Романтичне фото Влада та Лілії

Пара позувала на березі моря у надзвичайно красивих образах. Для фотозйомки жінка обрала чорну сукню без рукавів та з оголеними плечима, яка гарно підкреслила її витончену фігуру. Волосся Лілія вклала рівно і додала до свого образу стильний та колоритний аксесуар. На обличчі зробила ефектний маккіяж з темно-коричневими тінями на повіках.

Влад позував поруч із коханою і проникливо дивився в камеру в той час, коли Лілія обіймала його. Хореограф одягнув джинси і чорну майку, демонструючи розкішну чоловічу фігуру. Завершив зухвалий look чорним годинником.