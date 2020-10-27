Украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма любит делиться с поклонниками фотографиями, где позирует рядом с любимой Лилией. Возлюбленная танцовщика также выкладывает совместные фото. В сети появился новый кадр из романтической фотосессии звездных супругов.

Влад Яма имеет насыщенный рабочий график, однако он всегда находит время для жены и сына. Танцовщик с удовольствием устраивает семейные уикенды и романтические прогулки. А снимками с совместных фотосессий влюбленные делятся в социальных сетях. Так, на личной странице в инстаграме Лилия выложила новое фото.

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Влад, без сомнений, является одним из самых популярных мужчин в украинском шоу-бизнесе. Однако его сердце уже давно пленила очаровательная Лилия и супруги воспитывают общего сына. Пара длительное время скрывала свои отношения, а теперь с радостью делится приятными моментами с подписчиками.

Романтическое фото Влада и Лилии

Пара позировала на берегу моря в необычайно красивых образах. Для фотосъемки женщина выбрала черное платье без рукавов и с обнаженными плечами, которое хорошо подчеркнуло ее изящную фигуру. Волосы Лилия уложила ровно и добавила к своему образу стильный и колоритный аксессуар. На лице сделала эффектный маккияж с темно-коричневыми тенями на веках.

Влад позировал рядом с любимой и проницательно смотрел в камеру в то время, когда Лилия обнимала его. Хореограф надел джинсы и черную майку, демонстрируя роскошную мужскую фигуру. Завершил дерзкий look черными часами.