Популярний український танцівник, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма провів романтичний вечір з дружиною Лілією. Закохані вже встигли поділитися чуттєвими кадрами.

У насиченому робочому графіку Влад завжди знаходить час для коханої. Зіркове подружжя протягом багатьох років спільного життя зберігає у своїх стосунках романтику. Так, на особистій сторінці Лілії в інстаграмі з'явилося декілька світлин із чудового вечора, який вона провела у компанії чоловіка.

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Влад Яма є одним із найпопулярніших чоловіків в українському шоу-бізнесі. У нього є багатотисячна армія прихильниць, проте серце хореографа вже давно полонила Лілія. Пара не приховує своїх почуттів і з радістю ділиться приємними моментами з шанувальниками.

Романтичний вечір Влада Ями та його дружини

Лілія та Влад побували в одному з столичних закладів. Закохані вирішили провести вечір лише вдвох та сповна насолодитися компанією один одного. Пара позувала у total black вбраннях.

Лілія обрала чорну шкіряну сукню без рукавів і з пікантним декольте. Доповнила її стильним аксесуаром у вигляді ланцюга на шиї. Розкішне довге волосся жінка вклала рівно. На повіки вона нанесла коричневі тіні, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Влад позував поруч із дружиною у чорній футболці. Він ніжно обіймав кохану та насолоджувався цими приємними моментами.

Чудово провести вечір удвох. Багато людей недооцінюють важливість спільного проведення часу. Моменти, коли ми лише вдвох. Буквально декілька годин, тільки вдвох, без друзів, дітей і турбот. Вчора у нас вийшло. Коханий, дякую за вечір,

– написала в публікації Лілія.

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