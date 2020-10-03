Популярный украинский танцор, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма провел романтический вечер с женой Лилией. Влюбленные уже успели поделиться чувственными кадрами.

В насыщенном рабочем графике Влад всегда находит время для любимой. Звездные супруги в течение многих лет совместной жизни хранят в своих отношениях романтику. Так, на личной странице Лилии в инстаграме появилось несколько фотографий прекрасного вечера, который она провела в компании мужа.

Читайте также В платье с цветочным принтом: жена Влада Ямы очаровала романтическим образом – фото

Влад Яма является одним из самых популярных мужчин в украинском шоу-бизнесе. У него есть многотысячная армия поклонниц, однако сердце хореографа уже давно пленила Лилия. Пара не скрывает своих чувств и с радостью делится приятными моментами с поклонниками.

Романтический вечер Влада Ямы и его жены

Лилия и Влад побывали в одном из столичных заведений. Влюбленные решили провести вечер только вдвоем и сполна насладиться компанией друг друга. Пара позировала в total black нарядах.

Лилия выбрала черное кожаное платье без рукавов и с пикантным декольте. Дополнила его стильным аксессуаром в виде цепи на шее. Роскошные длинные волосы женщина уложила ровно. На веки она нанесла коричневые тени, а губы накрасила нюдовою помадой.

Влад позировал рядом с женой в черной футболке. Он нежно обнимал любимую и наслаждался этими приятными моментами.

Прекрасно провести вечер вдвоем. Многие люди недооценивают важность совместного времяпрепровождения. Моменты, когда мы только вдвоем. Буквально несколько часов, только вдвоем, без друзей, детей и забот. Вчера у нас получилось. Любимый, спасибо за вечер,

– написала в публикации Лилия.

Для просмотра фото листайте вправо: