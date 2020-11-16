Суддю шоу "Танці з зірками" Влада Яму терміново госпіталізували після його виступу з Юлією Саніною. Танцівник детальніше розповів, що з ним сталося та показав момент травми на відео.

Після екстреної госпіталізації у 12 випуску шоу "Танці з зірками", суддя проєкту ділиться з шанувальниками деталями ситуації. Влад Яма травмував палець руки. На своїй інстаграм-сторінці танцівник розповідає подробиці.

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Цього разу Влад Яма показав момент травми на відео. Суддя "Танців з зірками" зазначає, що на 10 секунді ролика, який він опублікував, Влад травмував палець руки. У той момент він ловив Юлію Саніну, яку блискуче підкинув Дмитро Жук. Танцівник зазначає, що на репетиціях ця підтримка виходила без проблем.

Після того, як Влад зловив Юлю, він відчув сильний хрускіт в пальці руки, а потім – біль. Йому вдалося завершити виступ, а коли тріо слухало коментарі суддів, його почало "похитувати". Останню репліку Яма вже не почув.

Ось тут, на 10-й секунді, зловив Юлю і почув хрускіт в кисті. Далі сильний біль. Якось дотанцював. На коментарі журі початло похитувати, останній вже не чув, але по відчуттях він тривав хвилин 12… – зізнався Влад Яма.

Танцівник також поділився фото з лікарні, де йому робили рентгенівські знімки. Влад повідомив, що в нього не перелом, але є травма. Дружина Ями Лілія показала чоловіка, коли він снідав. За його словами, ліва рука в порядку, а права поки що перемотана еластичним бинтом.



Влад Яма в лікарні / Instagram-Stories / @vladyama_official



Влад Яма під час сніданку / Instagram-Stories / @liliya_yama