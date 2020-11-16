Судью шоу "Танцы со звездами" Влада Яму срочно госпитализировали после его выступления с Юлией Саниной. Танцор подробно рассказал, что с ним произошло и показал момент травмы на видео.

После экстренной госпитализации в 12 выпуске шоу "Танцы со звездами", судья проекта делится с поклонниками деталями ситуации. Влад Яма травмировал палец руки. На своей инстаграм-странице танцовщик рассказывает подробности.

Не пропустите Влада Яму экстренно госпитализировали из эфира 12 выпуска "Танцев со звездами": детали

На этот раз Влад Яма показал момент травмы на видео. Судья "Танцев со звездами" отмечает, что на 10 секунде ролика, который он опубликовал, Влад травмировал палец руки. В тот момент он ловил Юлию Санину, которую блестяще подбросил Дмитрий Жук. Танцовщик отмечает, что на репетициях эта поддержка получалась без проблем.

После того, как Влад поймал Юлю, он почувствовал сильный хруст в пальце руки, а затем – боль. Ему удалось завершить выступление, а когда трио слушало комментарии судей, его начало "покачивать". Последнюю реплику Яма уже не услышал.

Вот тут, на 10-й секунде, поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Далее сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало покачивать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12...

– признался Влад Яма.

Танцовщик также поделился фото из больницы, где ему делали рентгеновские снимки. Влад сообщил, что у него не перелом, но есть травма. Жена Ямы Лилия показала мужа, когда он завтракал. По его словам, левая рука в порядке, а правая пока перемотана эластичным бинтом.

Влад Яма в больнице / Instagram-Stories / @vladyama_official



Влад Яма во время завтрака / Instagram-Stories / @liliya_yama