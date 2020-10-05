Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма поділився зворушливою світлиною з батьками і привітав усіх з щорічним святом – Днем вчителя.

Танцівник не залишається осторонь свят. Він завжди ділиться з шанувальниками відповідними дописами, розповідає цікаві історії з життя та оприлюднює яскраві фото. Влад долучився до числа зірок, які привітали вчителів з професійним святом на особистій сторінці в інстаграмі.

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Влад Яма привітав з Днем вчителя

Хореограф вирішив поділитися рідкісною світлиною з батьками, які є найкращими вчителями у житті. Саме батьки з дитинства навчають своїх дітей, дають найцінніші уроки, що ні з чим не порівняти.

Батьки Влада за освітою вчителі-історики. А він закінчив факультет фізичного виховання Запорізького національного університету. Тому у родині хореографа вчора усі святкували День вчителя. Попри насичений робочий графік та підготовку до ефіру "Танців з зірками" Влад знайшов декілька хвилин, щоб відвідати та привітати батьків.

П'ять вчителів: троє за освітою і двоє по життю. Забіг, обняв і поцілував. Із Днем вчителя!

– написав під фото Яма.