Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик привітала маму зі святом. Вчора, 4 жовтня, вся країна відзначала День вчителя, а мама зірки все своє життя працює в школі.

Вчора стрічки соціальних мереж були наповнені привітаннями, що адресувалися вчителям. Теплими словами поділилися і знаменитості. Зокрема, Лілія Ребрик на особистій інстаграм-сторінці опублікувала серію фото, де позувала із вчителями та школярами, а також у дописі привітала з цим чудовим осіннім святом найріднішу людину.

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Лілія Ребрик привітала з Днем вчителя

Акторка розповіла, що її мама все життя працює в школі. Вона працює за покликанням і гідно несе звання вчителя по життю.

Вона вміє так виразно мовчати, що інколи краще б гаркнула… Вона вміє так пояснювати, наче ти сам до цього дійшов… Вона вміє так донести, що ти пам'ятатимеш все життя?

– зазначила Ребрик.

Також Лілія додала, що впевнена, вчитель – це набагато більше, ніж просто професія. Зірка привітала усіх вчителів зі святом, а особливо відзначила колектив своєї рідної Чернівецької гімназії №3, музичної школи №2 і театрального інституту.

Від душі бажаю силу-силенну приємних моментів, здоров'я та сил. І дякую за мудрість, терпіння та просто за вашу роботу, за те, що ви є... Дякую!️

– написала Лілія.

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