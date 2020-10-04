4 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Серед батьків зірок українського шоу-бізнесу чимало педагогів. Мама Олі Фреймут теж вчителька, тому молодші діти телеведучої вирушили вітати бабусю з професійним святом.

Фото дітей Оля Фреймут опублікувала в інстаграм-сторіс. 4-річний син Валерій та 3-річна донька Євдокія вкрай рідко з'являються перед камерами, однак День вчителя для родини зірки – особливе свято і гарний привід для нових кадрів. Річ у тому, що мама ведучої Алла вже 40 років працює в школі в рідному для знаменитості Новому Роздолі.

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Діти вирушили на Львівщину вітати бабусю зі святом, а от Оля Фреймут поїхати з ними не змогла, адже бере участь у 6 прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Так, Євдокія для поїздки одягнула ніжно-рожевий костюм і захисну маску, а старший Валерій – чорний костюм. З собою вони прихопили букет квітів та торт.

На фото син Фреймут обіймав сестру за шию. Фото було зроблене на задньому дворі заміського будинку зірки, а малюки з подарунками для бабусі в руках виглядали надзвичайно мило.

Дітки їдуть вітати бабусю Алю з Днем вчителя! Мама 40 років працює вчителем у Новороздільській школі №4. Внуки дуже пишаються бабусею-вчителькою,

– написала Оля Фреймут.



Донька Олі Фреймут Євдокія / Фото Instagram Stories / @freimutolia



Донька і син Олі Фреймут / Фото Instagram Stories / @freimutolia

Оля Фреймут з мамою-вчителькою

Оля Фреймут також показала архівне фото з мамою Аллою, зроблене у перший тиждень після народження сина. Вона позувала в білій сорочці оверсайз, а на плечі накинула сіру ковдру. Мама постала поруч в ніжно-блакитній сукні, тримаючи зіркову доньку за руку. Вони фотографувались в саду. Підписники наголосили на дивовижній схожості мами і доньки.

Знаменитість зазначила, що її мама працює за покликанням, тому ніколи не хотіла піти з посади вчителя. Оля Фреймут привітала не лише неньку, а й всіх педагогів, які навчали її від школи до університету.

"Моя мама 40 років працює в школі, ніколи навіть не думала змінювати роботу. Яке щастя працювати за покликанням, і як почесно бути педагогом. Зі святом усіх вчителів! Особливо моїх – вітаю Новороздільську школу №4, школу мистецтв мого міста, ЛНУ імені Івана Франка", – написала ведуча.