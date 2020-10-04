4 октября в Украине отмечают День учителя. Среди родителей звезд украинского шоу-бизнеса немало педагогов. Мама Оли Фреймут тоже учительница, поэтому младшие дети телеведущей отправились поздравлять бабушку с профессиональным праздником.

Фото детей Оля Фреймут опубликовала в инстаграм-сторис. 4-летний сын Валерий и 3-летняя дочь Евдокия крайне редко появляются перед камерами, однако День учителя для семьи звезды – особый праздник и хороший повод для новых кадров. Дело в том, что мама ведущей Алла уже 40 лет работает в школе в родном для знаменитости Новом Роздоле.

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Дети отправились на Львовщину поздравлять бабушку с праздником, а вот Оля Фреймут поехать с ними не смогла, ведь участвует в 6 прямом эфире шоу "Танцы со звездами". Так, Евдокия для поездки надела нежно-розовый костюм и защитную маску, а старший Валерий – черный костюм. С собой они прихватили букет цветов и торт.

На фото сын Фреймут обнимал сестру за шею. Фото было сделано на заднем дворе загородного дома звезды, а малыши с подарками для бабушки в руках выглядели чрезвычайно мило.

Детки едут поздравлять бабушку Алю с Днем учителя! Мама 40 лет работает учителем в Новороздольской школе №4. Внуки очень гордятся бабушкой-учительницей,

– написала Оля Фреймут.



Дочь Оли Фреймут Евдокия / Фото Instagram Stories / @freimutolia



Дочь и сын Оли Фреймут / Фото Instagram Stories / @freimutolia

Оля Фреймут с мамой-учительницей

Оля Фреймут также показала архивное фото с мамой Аллой, сделанное в первую неделю после рождения сына. Она позировала в белой рубашке оверсайз, а на плечи накинула серое одеяло. Мама предстала рядом в нежно-голубом платье, держа звездную дочь за руку. Они фотографировались в саду. Подписчики отметили удивительное сходство мамы и дочери.

Знаменитость отметила, что ее мама работает по призванию, поэтому никогда не хотела уйти с должности учителя. Оля Фреймут поздравила не только мать, но и всех педагогов, которые учили ее от школы до университета.

"Моя мама 40 лет работает в школе, никогда даже не думала менять работу. Какое счастье работать по призванию, и как почетно быть педагогом. С праздником всех учителей! Особенно моих – поздравляю Новороздольскую школу №4, школу искусств моего города, ЛНУ имени Ивана Франко", – написала ведущая.