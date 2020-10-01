Украинская телеведущая Ольга Фреймут воспитывает троих детей: дочерей Злату и Евдокию, и сына Валерия. На днях участница "Танцев со звездами 2020" показала новое фото со старшей дочкой.

Известная украинская телеведущая и журналистка Ольга Фреймут нечасто делится деталями личной жизни. Однако вчера женщина показала новое фото с дочерью Златой Митчелл. Его она опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Ольга Фреймут позировала, сидя рядом с дочкой. Она нежно смотрела на дочь и поставила руку Злате на плечо. Телеведущая надела синее платье в белый горошек, а девушка выбрала похожий наряд, поэтому была еще больше похожа на мамочку. Заметно, что Злата уже использует косметику: она сделала нюдовый макияж глаз и накрасила губы темно-розовой помадой.

Мы со Златой планируем ее будущее. Дочь знает, чего хочет. А я рядом, чтобы поддержать талант,

– написала Фреймут под фото.

Ольга отметила, что Злата Митчелл – очень разносторонняя личность. В 14 лет она занимается танцами и даже создала свой собственный бренд одежды, что демонстрирует ее самостоятельность. Да это и не удивительно, поскольку звездная мамочка всегда говорила о том, что она позволяет Митчелл самовыражаться.

Поклонники оценили новое фото Фреймут с дочкой. "Помню Злату еще маленькой девочкой", "Злате очень повезло с мамой", "Очень красивые", "Какая она у вас красивая", – поделились впечатлениями в комментариях подписчики.



Ольга Фреймут с дочкой Златой / Instagram / @freimutolia