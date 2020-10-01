Українська телеведуча Ольга Фреймут виховує трьох дітей: доньок Злату і Євдокію та сина Валерія. Днями учасниця "Танців з зірками 2020" показала нове фото зі старшою донькою.

Відома українська телеведуча та журналістка Ольга Фреймут нечасто ділиться деталями особистого життя. Однак вчора жінка показала нове фото з донькою Златою Мітчелл. Його вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Новоспечена матуся Анна Саліванчук та її чоловік захворіли на коронавірус

Ольга Фреймут позувала, сидячи поряд з донькою. Вона ніжно дивилась на доньку та поставила руку Златі на плече. Телеведуча вдягнула синю сукню в білий горошок, а дівчина обрала схоже вбрання, тож ще більше схожа на матусю. Помітно, що Злата вже використовує косметику: вона зробила нюдовий макіяж очей та нафарбувала губи темно-рожевою помадою.

Ми зі Златою плануємо її майбутнє. Дочка знає, чого хоче. А я поруч, щоб підтримати обдарованість,

– написала Фреймут під фото.

Ольга зазначила, що Злата Мітчелл – дуже різностороння особистість. У 14 років вона займається танцями та навіть створила свій власний бренд одягу, що демонструє її самостійність. Та це й не дивно, оскільки зіркова матуся завжди говорила про те, що вона дозволяє Мітчелл самовиражатися.

Шанувальники оцінили нове фото Фреймут з донькою. "Пам'ятаю Злату ще маленькою дівчинкою", "Златі дуже пощастило з мамою", "Дуже гарні", "Яка вона у вас красива", – поділилися враженнями у коментарях підписники.



Ольга Фреймут з донькою Златою / Instagram / @freimutolia