Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поздравила маму с праздником. Вчера, 4 октября, вся страна отмечала День учителя, а мама звезды всю свою жизнь работает в школе.

Вчера ленты социальных сетей были наполнены поздравлениями, что адресовались учителям. Теплыми словами поделились и знаменитости. В частности, Лилия Ребрик на личной инстаграм-странице опубликовала серию фото, где позировала с учителями и школьниками, а также в заметке поздравила с этим замечательным осенним праздником родного человека.

Читайте также С цветами и тортом: дети Оли Фреймут поздравили бабушку с Днем учителя – редкие фото

Лилия Ребрик поздравила с Днем учителя

Актриса рассказала, что ее мама всю жизнь работает в школе. Она работает по призванию и достойно несет звание учителя по жизни.

Она умеет так выразительно молчать, иногда лучше бы рявкнула... она умеет так объяснять, вроде ты сам к этому пришел... Она умеет так донести, что ты помнишь всю жизнь?

– отметила Ребрик.

Также Лилия добавила, что уверена, учитель – это гораздо больше, чем просто профессия. Звезда поздравила всех учителей с праздником, а особенно отметила коллектив своей родной Черновицкой гимназии №3, музыкальной школы №2 и театральный институт.

От души желаю множество приятных моментов, здоровья и сил. И спасибо за мудрость, терпение и просто за вашу работу, за то, что вы есть... Спасибо! ️

– написала Лилия.

Для просмотра фото листайте вправо