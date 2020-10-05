Лилия Ребрик чувственно поздравила маму с Днем учителя: фото
Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик поздравила маму с праздником. Вчера, 4 октября, вся страна отмечала День учителя, а мама звезды всю свою жизнь работает в школе.
Вчера ленты социальных сетей были наполнены поздравлениями, что адресовались учителям. Теплыми словами поделились и знаменитости. В частности, Лилия Ребрик на личной инстаграм-странице опубликовала серию фото, где позировала с учителями и школьниками, а также в заметке поздравила с этим замечательным осенним праздником родного человека.
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Лилия Ребрик поздравила с Днем учителя
Актриса рассказала, что ее мама всю жизнь работает в школе. Она работает по призванию и достойно несет звание учителя по жизни.
Она умеет так выразительно молчать, иногда лучше бы рявкнула... она умеет так объяснять, вроде ты сам к этому пришел... Она умеет так донести, что ты помнишь всю жизнь?
– отметила Ребрик.
Также Лилия добавила, что уверена, учитель – это гораздо больше, чем просто профессия. Звезда поздравила всех учителей с праздником, а особенно отметила коллектив своей родной Черновицкой гимназии №3, музыкальной школы №2 и театральный институт.
От души желаю множество приятных моментов, здоровья и сил. И спасибо за мудрость, терпение и просто за вашу работу, за то, что вы есть... Спасибо! ️
– написала Лилия.
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