Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился трогательной фотографией с родителями и поздравил всех с ежегодным праздником – Днем учителя.

Танцовщик не остается в стороне от праздников. Он всегда делится с поклонниками соответствующими сообщениями, рассказывает интересные истории из жизни и обнародует яркие фото. Влад присоединился к числу звезд, которые поздравили учителей с профессиональным праздником на личной странице в инстаграме.

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Влад Яма поздравил с Днем учителя

Хореограф решил поделиться редкой фотографией с родителями, которые являются лучшими учителями в жизни. Именно родители с детства обучают своих детей, дают самые ценные уроки, что ни с чем не сравнить.

Родители Влада по образованию учителя-историки. А он окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета. Поэтому в семье хореографа вчера все праздновали День учителя. Несмотря на насыщенный рабочий график и подготовку к эфиру "Танцев со звездами" Влад нашел несколько минут, чтобы посетить и поздравить родителей.

Пять учителей: трое по образованию и двое по жизни. Забежал, обнял и поцеловал. С Днем учителя!

– написал под фото Яма.