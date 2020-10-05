Влад Яма поздравил с Днем учителя и поделился редким фото с родителями
Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился трогательной фотографией с родителями и поздравил всех с ежегодным праздником – Днем учителя.
Танцовщик не остается в стороне от праздников. Он всегда делится с поклонниками соответствующими сообщениями, рассказывает интересные истории из жизни и обнародует яркие фото. Влад присоединился к числу звезд, которые поздравили учителей с профессиональным праздником на личной странице в инстаграме.
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Влад Яма поздравил с Днем учителя
Хореограф решил поделиться редкой фотографией с родителями, которые являются лучшими учителями в жизни. Именно родители с детства обучают своих детей, дают самые ценные уроки, что ни с чем не сравнить.
Родители Влада по образованию учителя-историки. А он окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета. Поэтому в семье хореографа вчера все праздновали День учителя. Несмотря на насыщенный рабочий график и подготовку к эфиру "Танцев со звездами" Влад нашел несколько минут, чтобы посетить и поздравить родителей.
Пять учителей: трое по образованию и двое по жизни. Забежал, обнял и поцеловал. С Днем учителя!
– написал под фото Яма.