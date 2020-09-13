Один з найвідоміших українських танцівників та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто демонструє почуття до дружини Ліліани на камеру. Цього разу подружжя не соромилось пристрасті та вкотре замилувало мережу романтичними фото.

Якщо свого сина Леона 38-річний Влад Яма оберігає від публічності, то дружина Ліліана з задоволенням підтримує статус дружини зіркового чоловіка. Міцний союз і любов подружжя доводить не лише під час спільних світських виходів, а й у ніжних фотосесіях. В інстаграм-профілі танцівник показав одні з найпікантніших кадрів.

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На чорно-білих фото дружина позувала в обіймах чоловіка. До зйомки пара готувалась. Влад Яма постав у сорочці з глибоким вирізом, а його обраниця – у боді з довгими рукавами і закритою шиєю. Особливу увагу Ліліана приділила й своєму зовнішньому вигляду. Вона вразила розкішним макіяжем з акцентом на очі та вишуканою зачіскою з завивкою.

Загадковості світлинам додало те, що Влад Яма нібито намагався затулити рукою об'єктив за мить до поцілунку з дружиною.

Влад Яма з дружиною / Фото Instagram / @vladyama_official



В лад Яма з дружиною / Фото Instagram / @vladyama_official

Автором пристрасних кадрів став львівський фотограф Руслан Гаврилюк. Як з'ясувалось, фотосесія відбулась ще під час суворого карантину по вайберу. Фотограф зазначив, що працювати з подружжям було легко та жартівливо.