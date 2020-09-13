Один из самых известных украинских танцовщиков и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма часто демонстрирует чувства к жене Лилиане на камеру. На этот раз супруги не стеснялись страсти и в очередной раз умилили сеть романтическими фото.

Если своего сына Леона 38-летний Влад Яма оберегает от публичности, то жена Лилиана с удовольствием поддерживает статус жены звездного мужа. Крепкий союз и любовь супруги доказывают не только во время совместных светских выходов, но и в нежных фотосессиях. В инстаграм-профиле танцовщик показал одни из самых пикантных кадров.

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На черно-белых фото жена позировала в объятиях мужа. К съемке пара готовилась. Влад Яма появился в рубашке с глубоким вырезом, а его избранница – в боди с длинными рукавами и закрытой шеей. Особое внимание Лилиана уделила и своему внешнему виду. Она поразила роскошным макияжем с акцентом на глаза и изысканной прической с завивкой.

Загадочности фотографиям придало то, что Влад Яма якобы пытался закрыть рукой объектив за мгновение до поцелуя с женой.



Влад Яма с женой / Фото Instagram / @vladyama_official



Влад Яма с женой​ / Фото Instagram / @vladyama_official

Автором страстных кадров стал львовский фотограф Руслан Гаврилюк. Как выяснилось, фотосессия состоялась еще во время строгого карантина по вайберу. Фотограф отметил, что работать с супругами было легко и забавно.