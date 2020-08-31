Успешный танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма позировал с любимой женой Лилианой в чувственной фотосессии. Ради съемки супруги отправились в Одессу и показали чувства на фоне моря.

38-летний хореограф Влад Яма пять лет назад женился на любимой Лилиане, которая быстро стала узнаваемой в украинском шоу-бизе. За годы семейной жизни супруги неоднократно устраивали романтические съемки на улицах столицы и Львова и, похоже, обожают позировать. Ради очередной фотосессии пара отправилась в Одессу, а результат избранница танцовщика показала в инстаграм-профиле.

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На фоне скалистого побережья Черного моря Влад Яма появился босиком, в джинсах с разрезами и рубашке без рукавов.

Его любимая выбрала красивое красное платье без бретелек с оборками по всей длине, которое эффектно развевалось при сильных порывах ветра. Длинные волосы Лилиана оставила распущенными, а макияж сделала с акцентом на глаза. Она стояла ниже мужчины и нежно прижималась к нему. Фотограф снял супругов за мгновение до страстного поцелуя. Поэтому кадры оказались очень жаркими.

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Жена Влада Ямы поделилась мыслями об идеальной женщине

Романтические фото жена Влада Ямы дополнила сообщением, в котором рассекретила формулу крепких отношений. Она отметила, что женщина не должна казаться скучной прежде всего самой себе, а уже потом – избраннику.

Лилиана советует экспериментировать с макияжем, прической, одеждой, поддерживать тело в тонусе и ухаживать за собой. Она также отметила, что мужчинам нравятся самостоятельные и самодостаточные девушки.