Успішний танцівник і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма позував з коханою дружиною Ліліаною у чуттєвій фотосесії. Заради зйомки подружжя відправилось в Одесу та показало почуття на тлі моря.

38-річний хореограф Влад Яма п'ять років тому одружився з коханою Ліліаною, яка швидко стала впізнаваною в українському шоу-бізі. За роки сімейного життя подружжя неодноразово влаштовувало романтичні зйомки на вулицях столиці та Львова й, схоже, обожнює позувати. Заради чергової фотосесії пара вирушила в Одесу, а результат обраниця танцівника показала в інстаграм-профілі.

До теми Влад Яма замилував мережу чуттєвою зйомкою з коханою: ніжні фото

На тлі скелястого узбережжя Чорного моря Влад Яма постав босоніж у джинсах з розрізами та сорочці без рукавів.

Його кохана дружина обрала красиву червону сукню без бретелей з воланами по всій довжині, яка ефектно розвівалась під час сильних поривів вітру. Довге волосся Ліліана залишила розпущеним, а макіяж зробила з акцентом на очі. Вона стояла нижче від чоловіка й ніжно горнулась до нього. Фотограф зняв подружжя за мить до пристрасного поцілунку. Тому кадри видались дуже спекотними.

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Дружина Влада Ями поділилась думками про ідеальну жінку

Романтичні фото дружина Влада Ями доповнила дописом, у якому розсекретила формулу міцних стосунків. Вона наголосила, що жінка не повинна здаватись нудною перш за все самій собі, а вже потім – обранцю.

Ліліана радить експериментувати з макіяжем, зачіскою, одягом, підтримувати тіло в тонусі і доглядати за собою. Вона також зауважила, що чоловікам подобаються самостійні та самодостатні дівчата.